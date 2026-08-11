Flamengo e Cruzeiro
Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo e Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Flamengo nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O duelo acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30.

Atual campeão, o Rubro-Negro chega para a fase eliminatória após ter terminado em  primeiro colocado do Grupo A, com cinco vitórias, um empate e 12 gols de saldo.

No entanto, devido aos desfalques de Alex Sandro, Everton Cebolinha,  Vitão e Luís Araújo, a tendência é que Léo Jardim escale Pulgar, Jorginho e Arrascaeta para uma maior posse de bola no meio-campo.

Além disso, a equipe carioca deve investir em jogadas pelos corredores laterais, buscando quebrar a linha defensiva adversária.

O Cabuloso, por sua vez, ficou na  segunda colocação do Grupo D, com três vitórias, dois empates, uma derrota e cinco gols marcados.

Para o confronto, os mineiros tendem a apostar em uma compactação defensiva e marcação-pressão desde a saída de bola.

No entanto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Fagner e Lucas Romero, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Cruzeiro - Artur Jorge: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

Flamengo - Léo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

Data:  12/08 (quarta-feira)
Horário:  21h30 (de Brasília)
Local:  Estádio Mineirão, em Belo Horizonte
Arbitragem:  Yael Falcón Pérez (Argentina)
Onde assistir: TV Globo, ge tv e Paramount+

*Estagiária sob supervisão


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