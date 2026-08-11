Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo e Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Flamengo nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O duelo acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30.

Atual campeão, o Rubro-Negro chega para a fase eliminatória após ter terminado em primeiro colocado do Grupo A, com cinco vitórias, um empate e 12 gols de saldo.

No entanto, devido aos desfalques de Alex Sandro, Everton Cebolinha, Vitão e Luís Araújo, a tendência é que Léo Jardim escale Pulgar, Jorginho e Arrascaeta para uma maior posse de bola no meio-campo.

Além disso, a equipe carioca deve investir em jogadas pelos corredores laterais, buscando quebrar a linha defensiva adversária.

O Cabuloso, por sua vez, ficou na segunda colocação do Grupo D, com três vitórias, dois empates, uma derrota e cinco gols marcados.

Para o confronto, os mineiros tendem a apostar em uma compactação defensiva e marcação-pressão desde a saída de bola.

No entanto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Fagner e Lucas Romero, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Cruzeiro - Artur Jorge: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

Flamengo - Léo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.



Data: 12/08 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Onde assistir: TV Globo, ge tv e Paramount+

*Estagiária sob supervisão



