Matheus Lima/Vasco da Gama Brenner, do Vasco da Gama

O Bahia recebe o Vasco da Gama neste domingo (09), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 16h.

Na 5ª posição, com 32 pontos, o Esquadrão de Aço vem treinando para voltar aos gramados, tendo em vista que seu último compromisso foi em 29 de julho.

No entanto, devido aos desfalques, o técnico Rogério Ceni deve tentar reorganizar o meio de campo com Jean Lucas e Rodrigo Nestor.

O Vasco da Gama de Pedro Emanuel, por sua vez, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após uma vitória diante do Fluminense.

Buscando sair da zona de rebaixamento, a tendência é que o Gigante da Colina mantenha a solidez defensiva com Cuesta e Robert Renan.

Além disso, a equipe carioca deve apostar em jogadas pelos corredores laterais.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Bahia - Rogério Ceni: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria (Willian José), Alejo Véliz e Ademir.

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner e David.



Data: 09/08 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

*Estagiária sob supervisão



