Danilo
Vitor Silva/Botafogo
Danilo

O Botafogo recebe o Fluminense neste sábado (08), em partida válida pela  22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no  Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h.

Na 8ª posição, com 29 pontos, o Glorioso venceu o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa, com gol de Gabriel Justino.

Para o confronto, a tendência é que o time do técnico Franclim Carvalho invista na criação de jogadas pelos corredores laterais, com Alex Telles e Vitinho.

Já o Tricolor ocupa a 4ª colocação da tabela e vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Vasco da Gama.

Por conta da lesão de John Kennedy, Luis Zubeldía deve apostar em um meio-campo mais compacto, buscando Hulk para arriscar  chutes de fora da área.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Botafogo - Franclim Carvalho: Walerson, Vitinho, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Cristian Medina, Domingos Andrade, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral.

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna e Hulk. 

Data: 08/07 (sábado)
Horário:  21h (de Brasília)
Local:  Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Arbitragem:  Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Onde assistir:  SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão


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