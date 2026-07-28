Matheus Lima/Vasco da Gama Vasco da Gama

O Vasco da Gama recebe o Independiente Medellín nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h.

Recém-contratado, o português Pedro Emanuel vem testando novos jogadores, a fim de conhecer melhor o elenco. Por isso, Lucas Piton, Jair, Nuno Moreira e David devem receber chances no duelo contra a equipe colombiana.

Luis Perea Mosquera, por sua vez, deve escalar um time parecido com o do jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2.

Quem avançar para as oitavas de final enfrenta o Olimpia, do Paraguai.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodríguez (PH), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros (Jair), Thiago Mendes e Ramon Rique (Nuno Moreira); Adson (David), Spinelli e Andrés Gómez.

Independiente Medellín - Luis Perea Mosquera: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba, Montaño e Yony González.

Data: 29/07 (quarta-feira).

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Maximiliano Ramirez (Argentina)

Onde assistir: ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão



