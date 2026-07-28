DIVULGAÇÃO / CONMEBOL Gabriel Bontempo - UCV x Santos

O Santos recebe a Universidad Central da Venezuela nesta terça-feira (28), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h30.

O técnico Cuca não quis antecipar a escalação do Peixe, por conta do mando de campo.

No entanto, devido a vantagem de 4 a 1 no placar, alguns titulares podem ser poupados para os próximos confrontos do Brasileirão.

Já o UCV de Daniel Sasso ficou treinando para o confronto contra o Alvinegro Praiano, tendo em vista que o Campeonato Venezuelano ainda não começou.

Quem passar para as oitavas de final, enfrenta o Macará, do Equador.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano



Universidad Central da Venezuela - Daniel Sasso: Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz), Peraza, Mottes e Cumana (Vicente Rodríguez); Solé (Carrillo), Alexander González, Lugo (Samuel Sosa) e Granko (Daniel de Sousa); Zapata e Edwin Mosquera.



Data: 28/07 (terça-feira).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Arbitragem: Carlos Benítez (Paraguai)

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão



