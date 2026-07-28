Gabriel Bontempo - UCV x Santos
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Gabriel Bontempo - UCV x Santos

O Santos recebe a Universidad Central da Venezuela nesta terça-feira (28), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola no  Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h30.

O técnico Cuca não quis antecipar a escalação do Peixe, por conta do mando de campo. 

No entanto, devido a  vantagem de 4 a 1 no placar, alguns titulares podem ser poupados para os próximos confrontos do Brasileirão.

Já o UCV de Daniel Sasso ficou treinando para o confronto contra o Alvinegro Praiano, tendo em vista que o Campeonato Venezuelano ainda não começou.

Quem passar para as oitavas de final, enfrenta o Macará, do Equador.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano

Universidad Central da Venezuela - Daniel Sasso: Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz), Peraza, Mottes e Cumana (Vicente Rodríguez); Solé (Carrillo), Alexander González, Lugo (Samuel Sosa) e Granko (Daniel de Sousa); Zapata e Edwin Mosquera.

Data:  28/07 (terça-feira).
Horário:  21h30 (de Brasília).
Local:  Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo
Arbitragem:  Carlos Benítez (Paraguai)
Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão


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