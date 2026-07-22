Foto: Vítor Silva/Botafogo Botafogo

O Botafogo recebe o Vitória às 19 h 30 min desta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos.

A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, havia sido adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por conta da Pré Libertadores do Fogão.

Na 9ª posição, com 25 pontos, a equipe carioca tem reforços: os goleiros Warleson e Gabriel Batista e o lateral Paulinho, regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) e disponíveis para o jogo.

No entanto, são desfalques Nahuel Ferraresi, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e Danilo, alvo do Palmeiras, que deve ser poupado por questões físicas.

Já o Leão da Barra, com a mesma quantidade de pontos, ocupa a 11ª colocação da tabela.

Buscando se aproximar do G-6 e quebrar o tabu de nove anos sem vencer os mandantes, Felipe Cardoso, Fabiano Souza e Walace viajaram com a comissão técnica rumo ao Rio de Janeiro.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Botafogo - Franclim Carvalho: Léo Linck; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo.

Vitória - Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê

Data: 23/07 (quinta-feira).

Horário: 19h30 (de Brasília).

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão



