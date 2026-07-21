Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, às 21 h 30 min.
A Chape foi a Salvador na última sexta-feira (17), em jogo atrasado contra o Bahia e sofreu a terceira derrota seguida. Atualmente l anterna do campeonato, se encontra a nove pontos do Remo, o 19º, e a 12 do Grêmio.
Já o rubro-negro, vice-líder com 34 pontos, aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para realizar uma intertemporada em Portugal e quatro amistosos internacionais. A equipe venceu o Lausanne, o Benfica e o Olimpia, e empatou com o River Plate.
Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim volta a contar com De La Cruz e Gonzalo Plata.
No entanto, são desfalques o zagueiro Léo Ortiz e os meias Arrascaeta e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesão.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Chapecoense - Rafael Lacerda: Matheus Aurélio, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolaise e Marcinho.
Flamengo - Leonardo Jardim: Rossi, Emerson Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas (Jhonny); Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino.
Data: 22/07 (quinta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Onde assistir: Globo e Premiere
*Estagiária sob supervisão