Reprodução/X Maycon, do Atlético-MG

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (21), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19 h 30 min.

O Galo se encontra na 11ª posição, com 24 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, protagonizou uma vitória contra o Vasco da Gama, por 1 a 0, com gol do zagueiro Vitor Hugo Franchescoli de Souza.

Já o Esquadrão de Aço busca uma vaga na Libertadores. Após vitória contra a Chapecoense, a equipe soma 29 pontos, subindo para 6ª colocação.

No entanto, para o jogo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Luciano Juba, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Além disso, o clube corre contra o tempo para regularizar os reforços Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Atlético-MG - Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Alexsander e Bernard; Tomás Cuello, Dudu e Cassierra.

Bahia - Rogério Ceni: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Data: 21/07 (terça-feira).

Horário: 19h30 (de Brasília).

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Onde assistir: SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão



