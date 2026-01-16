Reprodução Lula e Von der Leyen durante encontro em 2023

O presidente Lula (PT) recebe, nesta sexta-feira (16), no Palácio do Itamaraty, localizado no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para celebrar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), aprovado no dia 9 de janeiro.



Na ocasião, conforme o Palácio do Planalto, o Chefe do Executivo e Von der Leyen devem discutir temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo, cuja assinatura está prevista para este sábado (17) no Paraguai. Em Assunção, o Brasil deve ser representado pelo chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

O encontro desta sexta é considerado pelo governo brasileiro como um momento simbólico da reta final das negociações, como também será o consolidador da imagem de principal articulador do presidente do Brasil no avanço do tratado após mais de duas décadas de impasses diplomáticos.

Protagonista

Depois mais de 20 anos de impasse, o acordo de livre comério entre a União Europeia e Mercosul foi finalizado. O desfecho do processo foi marcado pela ofensiva diplomática do presidente Lula, que dispontou como protagonista do acordo, com articulação de suporte necessário para destravar as negociações.

O esforço do presidente brasileiro se concentrou em neutralizar a resistências históricas, principalmente, no que se refere ao setor do agronegócio europeu, que teme a competitividade da produção sul-americana.

A assinatura do acordo abre uma nova fase de integração comercial que deve redefinir o fluxo de investimentos entre o Cone Sul e o continente europeu.

*Com informações da DW







