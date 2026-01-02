Uma idosa de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. A vitima era moradora do interior do estado.
O caso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aconteceu na quinta-feira (1), na região de Massaguaçu, no bairro Cocanha, por volta das 16h.
A turista estava hospedada em uma casa dentro de um condomínio na rua Miguel Victor Basílio.
Segundo as informações da corporação, a vítima caiu de um desnível de cerca de 3,5 metros de altura ao sair da piscina.
Os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegarem no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia constatado a morte da idosa.