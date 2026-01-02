Divulgação/Corpo de Bombeiros Mulher de 67 anos era moradora do interior de São Paulo





Uma idosa de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. A vitima era moradora do interior do estado.

O caso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aconteceu na quinta-feira (1), na região de Massaguaçu, no bairro Cocanha, por volta das 16h.

A turista estava hospedada em uma casa dentro de um condomínio na rua Miguel Victor Basílio.

Segundo as informações da corporação, a vítima caiu de um desnível de cerca de 3,5 metros de altura ao sair da piscina.

Os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegarem no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia constatado a morte da idosa.