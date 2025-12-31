Reprodução Pixabay Salmão no forno é de uma das opções para o réveillon

Quem ainda não definiu o que vai cozinhar na noite da virada do ano para celebrar com a família pode ficar tranquilo! O Portal iG separou três receitas fáceis para servir na festa de réveillon.

Alguns supermercados pelo Brasil devem ficar abertos até às 18 horas, então os atrasadinhos ainda podem comprar os insumos para preparar as receitas do réveillon.

Entrada: queijo coalho com mel

Uma dica fácil e rápida é usar os espetinhos de queijo coalho com mel. Você vai precisar apenas de um pacote de queijo e mel a gosto.

Primeiro passo, pré-aqueça a airfryer à 200°C por 10 minutos. Depois retire os cabos de madeira do queijo, corte em pedaços e aqueça por oito a 10 minutos a 200ºC, até que comecem a dourar.

Em uma recipiente, distribua os pedaços de queijo e regue com mel. Use palitos de madeira para servir.

Você pode servir como entrada, antes do prato principal





Prato principal: salmão ao forno



A opção de prato principal é o salmão, que pode ser acompanhado de arroz branco ou até um arroz com cenoura ralada ou brócolis picado em cubos. A receita de salmão rende quatro porções.

Ingredientes:

1kg de filé de peixe salmão

Azeitona fatiada sem caroço (a gosto)

Orégano seco (a gosto)

3 colheres de molho shoyu

Sal (a gosto)

Azeite (a gosto)

1 limão

1 cebola fatiada

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno, a 180ºC, por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada até dourar e reserve. Regue os filés de salmão com o suco de limão, o shoyu e adicione o sal. Forre a assadeira com papel alumínio e coloque o peixe. Antes de entrar no forno, coloque também as azeitonas e insira as cebolas. Cubra a assadeira também com papel alumínio e asse por cerca de 30 minutos, a 180º C.

Você pode servir também com legumes ou uma salada verde. Em alguns lugares do Brasil, você encontra a salada já lavada e pronta para servir.

Sobremesa: mousse de limão

Rápida e frescante, o mousse de limão pode salvar a sobremesa da sua ceia de réveillon. Com apenas três ingredientes, limão, leite condensado e creme de leite, você tem uma opção para servir na noite da virada do ano.

Bata o leite condensado e o creme de leite (pode ser com soro) no liquidificador. Aos poucos, vá acrescentando o suco feito com 1/2 xícara de limão (sem água). Se prefeir, use limão siciliano para um sabor mais marcante.

Coloque em um recepiente, polvilho com a casa do limão e deixe na geladeira por até 4 horas. O tempo mínimo para ter consistência de mousse são duas horas.

Você pode levar para geladeira em potes pequenos em um grande travessa

Com essas receitas fáceis você ainda consegue fazer uma ceia de réveillon completa.



