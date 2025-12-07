Divulgação/Prefeitura de Guarulhos Cidade de Guarulhos

Quando se fala em capital de um estado, automaticamente cidades populosas são destacadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador e outras que concentram milhões de habitantes. Mas é curioso descobrir que existem cidades que tem população comparável ou maior que muitas capitais brasileiras.

O Portal iG traz um ranking das 10 maiores cidades brasileiras que não são capitais, segundo estimativas de 2025 do IBGE. Confira:

1. Guarulhos (SP) - 1.349.100 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Guarulhos Cidade de Guarulhos









Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo e a 13ª mais populosa do país. Foi fundada em 8 de dezembro de 1560 e abriga o Aeroporto Internacional André Franco Montoro, principal aeroporto do país.

2. Campinas (SP) - 1.187.974 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Campinas Cidade de Campinas

Campinas é uma cidade do interior paulista, com mais de 1 milhão de habitantes, o terceiro município mais populoso de São Paulo, ficando atrás somente de Guarulhos e da capital. É a primeira cidade brasileira a se tornar metrópole sem ser uma capital, exercendo significativa influência nacional.

3. São Gonçalo (RJ) - 960.196 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo Cidade de São Gonçalo









São Gonçalo é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, localizado no Leste Fluminense, na Região Metropolitana. É a segunda cidade mais populosa do Rio, atrás apenas da capital.

4. Duque de Caxias (RJ) - 866.225 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias Cidade de Duque de Caxias

Duque de Caxias é uma cidade localizada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tornou-se município no ano de 1943, após emancipação da cidade de Nova Iguaçu. O nome da cidade homenageia o patrono do Exército Brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, também conhecido como "O Pacificador".

5. Nova Iguaçu (RJ) - 843.220 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu Cidade de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu é o município mais antigo da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, situado a 40 km da capital. É a quarta cidade mais populosa do estado e a 24ª mais populosa do país.

6. São Bernardo do Campo (SP) - 841.154 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de São Bernardo do Campo Cidade de São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo é uma cidade da Zona Sudeste da Grande São Paulo. Foi o primeiro núcleo de povoamento do território brasileiro fora do litoral. O nome do município provém da Fazenda de São Bernardo, fundada pelos monges beneditinos em 1717, origem da ocupação moderna da cidade.

7. Santo André (SP) - 782.048 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Santo André Cidade de Santo André

Santo André é um município localizado no grande ABC paulista. É a 15ª cidade mais desenvolvida do Brasil e a 8ª do estado de São Paulo, segundo a ONU.

8. Sorocaba (SP) - 762.172 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Sorocaba Cidade de Sorocaba

Sorocaba é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Possui uma área de 450,38 km² e é a sexta cidade mais populosa do estado, além de ser um importante polo industrial, chegando a mais de 120 países.

9. Uberlândia (MG) - 761.835 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Uberlândia Cidade de Uberlândia

Uberlândia é um município do interior do estado de Minas Gerais, localizado na região conhecida como Triângulo Mineiro. A cidade era habitada por índios caiapós e bororós até a chegada do bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva, em 1632. No final da década de 1880, o município de São Pedro de Uberabinha se emancipou de Uberaba, mas foi apenas em 1929 que a cidade passou a ser chamada de "Uberlândia".

10. Osasco (SP) - 759.524 de habitantes

Divulgação/Prefeitura de Osasco Cidade de Osasco

Osasco é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Nascido como um bairro da capital paulista no final do século XIX, tornou-se município emancipado após um plebiscito em 1962. Possui importante atividade econômica nos setores industrial, comercial e de serviços. Conforme o censo do IBGE, com dados de 2020, Osasco possui o 7º maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e o 2º maior do estado.

Ao longo dos anos, áreas metropolitanas e cidades do interior próximas a capitais foram ganhando relevância e força populacional, algumas se tornando maiores que várias capitais brasileiras menos populosas, como é o caso de Palmas (TO), Vitória (ES), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Macapá (AP), todas com menos de 500 mil habitantes.