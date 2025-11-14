Reprodução/Instagram - @romariofaria Nova coluna abordará futebol e trará a opinião do ídolo sobre outros esportes

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro chega ao Meia Hora. Romário Faria estreia neste domingo, dia 16, como colunista do jornal, trazendo sua visão única sobre os principais acontecimentos do futebol, mas não só dele, o craque promete também um olhar apurado para outros esportes. A "Coluna do Baixola" será publicada semanalmente, aos domingos, tanto na edição impressa quanto no site do veículo.

Tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira em 1994, Romário construiu uma carreira marcada por gols históricos, títulos importantes e uma personalidade forte dentro e fora dos gramados. Foram mais de mil gols na carreira, passagens vitoriosas por clubes como Vasco, Barcelona, PSV e Flamengo, além de conquistas como a Bola de Ouro da FIFA e o título de Rei da América. Após pendurar as chuteiras, o ex-atacante seguiu em evidência na política como senador da República.

A nova coluna abordará principalmente futebol, mas também trará a opinião do ídolo sobre outros esportes e temas relevantes do universo esportivo. Com seu estilo direto e sem papas na língua, Romário promete movimentar os domingos dos leitores do Meia Hora.

"Trazer o Romário para o Meia Hora é uma combinação perfeita. Ele tem tudo a ver com o Rio, com o futebol e, é claro, com o nosso jornal. É um cara autêntico, que fala o que pensa e conecta com o público de forma genuína. Estamos muito felizes em tê-lo conosco no nosso time de articulistas", afirma Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia.

Arquivo Thiago Feitosa é o presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora





Para Marcos Rezende, vice-presidente do grupo, a chegada de Romário reforça o compromisso do Meia Hora com conteúdo esportivo de qualidade e relevância. "O Romário é unanimidade como atleta e personalidade. Ter sua visão sobre o futebol e o esporte brasileiro em nossas páginas fortalece ainda mais nossa conexão com os leitores apaixonados por esporte. É uma honra contar com alguém que viveu e construiu a história do futebol brasileiro."

A contratação de Romário se insere em um movimento mais amplo do jornal. O Meia Hora tem feito mudanças editoriais e investimentos estratégicos que têm surtido efeito: o veículo é atualmente o jornal mais lido do Rio de Janeiro e o quarto mais vendido do Brasil.

Com 45,5% de participação no mercado de impressos fluminense, segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), o Meia Hora consolidou sua liderança absoluta no estado mantendo a identidade que o tornou referência: linguagem popular, irreverência e proximidade genuína com o leitor carioca.

A aposta em conteúdo de qualidade, aliada ao compromisso com preços acessíveis e uma linha editorial que dialoga diretamente com o cotidiano do carioca, tem garantido ao jornal números expressivos de circulação, além de uma conexão afetiva com seu público.

A chegada de Romário representa mais um capítulo dessa estratégia de fortalecimento editorial, unindo tradição jornalística à força de vozes que representam autenticamente a cultura e a paixão do Rio de Janeiro.