Noite dos Cristais

Por: Marcos L Susskind*

No começo da caminhada, o racismo escolhe vítimas. Uma vez instalado, ele amplia e persegue cada vez mais gente, mais grupos étnicos, sociais, raciais ou religiosos.

Na noite de 09/11/1938, há exatos 87 anos, na, ocorreu a chamadaou Kristallnacht. Era o início do processo de matança indiscriminada - começando com os Judeus.

Milhões de cacos de vidros estilhaçados, brilhando à luz da noite, deram o nome a esta matança e destruição. 1240 Sinagogas foram destruídas e queimadas, todas as escolas Judaicas, os hospitais, 7.000 lojas pertencentes a Judeus foram saqueadas e queimadas, 30.000 Judeus enviados a campos de concentração. 638 Judeus se suicidaram para evitar a morte por marretadas e outras formas violentas. Milhares de casas de Judeus foram invadidas, muitas delas saqueadas. E, para cúmulo do absurdo, Judeus foram condenados a pagar um bilhão de Reichsmarks como “indenização pelos prejuízos da noite".

As vítimas da noite foram os Judeus mas a matança, a segregação e as humilhações tomaram corpo contra outros grupos. Os próximos foram os ciganos - 85% deles foram mortos na Alemanha. Seguiu-se com a esterilização forçada dos homens e mulheres negros para acabar com os negros.

Depois de acostumar a população a ver as atrocidades como algo comum, passaram a matar os bebês com deficiência mental e mais tarde os deficientes adultos. Veio então a esterilização obrigatória de quem tivesse doenças hereditárias, de quem fosse mudo ou surdo e a prisão em campos de concentração e extermínio das Testemunhas de Jeová, dos pacifistas e finalmente dos chamados “seres anti-sociais” - prostitutas, alcoólicos, homossexuais e pedintes.

O que começa com os Judeus nunca acaba só com Judeus. Há muito pouco tempo tivemos matanças em Sinagogas de Jerusalém, Hamburgo, Halle, Pittsburgh, Bruxelas, Mumbai, Copenhagen. Mais recentemente, repetindo a expansão de ódio, o terror saiu do mundo Judaico e tivemos os ataques a igrejas em Christchurch (Nova Zelândia), em Kaduna (Nigéria), na Indonésia, no Iraque, em Londres, Estrasburgo e nas últimas semanas em Nice e Lyon. Até os Islamistas Sunitas sofrem com ataques de Xiitas a mesquitas no Irã, na Síria e no Iraque com milhares de mortes enquanto Xiitas viram suas mesquitas destruídas com muitos mortos em Bagdá, no Paquistão e na Arábia Saudita. Recentemente ocorreu um pogrom moderno em Amsterdam onde 2321 judeus que foram a um estádio de futebol foram brutalmente atacados, muitos deles feridos.

É importante que famílias, escolas, instituições e locais de culto ao redor do mundo lembrem da Noite dos Cristais como um símbolo de solidariedade e compromisso mútuo na luta contra o antissemitismo, o racismo, o ódio e a intolerância.

Conclame o diretor da escola de seus filhos, seu Rabino, seu Pastor, seu Padre, seu Muazin, seu Ministro Religioso a mencionar esta tragédia.

Divulgue entre seus vizinhos e conhecidos!

Vamos iluminar o mundo contra a obscuridade e o ódio, lembrando que a luz é o único antídoto à escuridão e racismo é uma das formas mais escuras de comportamento humano.