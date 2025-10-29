Reprodução Narrativa falsa circulou nas redes sociais, sendo que equipamento é utilizado para compor figurinos e efeitos

A circulação de desinformação envolvendo grandes atrações de entretenimento não é novidade e, desta vez, o alvo foi o Hopi Hari. Publicações que viralizaram nas redes sociais afirmam que uma jovem teria sido atingida por uma motosserra real durante uma apresentação temática no parque, localizado em Vinhedo (SP). A informação, porém, é falsa.

Segundo o Hopi Hari, o episódio ocorreu na última sexta-feira (24) e envolveu uma visitante e um objeto cenográfico utilizado em cena. Em nota oficial, o parque esclareceu que o equipamento usado pelo ator não possui lâmina e é totalmente incapaz de causar ferimentos reais, sendo criado exclusivamente para compor figurinos e efeitos teatrais durante apresentações, prática comum em espetáculos de entretenimento com temática de horror.

“A direção do Hopi Hari informa que tomou todas as medidas imediatas e segue mantendo assistência e acompanhamento à visitante que teve um incidente com um objeto cenográfico durante uma apresentação em visita ao parque na última sexta-feira (24). Importante ressaltar que o equipamento utilizado pelo ator é um objeto cenográfico que complementa o figurino, portanto, não é capaz de causar danos ou expor qualquer pessoa a riscos quando utilizado dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela empresa”, diz o comunicado.

O parque também reforçou que investe continuamente em treinamentos e protocolos de segurança, envolvendo todos os colaboradores e prestadores de serviço, inclusive os artistas que atuam em eventos temáticos como a tradicional Hora do Horror.

“O Hopi Hari reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus visitantes, colaboradores e prestadores de serviços”, conclui o parque.





Fatos verificados

- Houve um incidente envolvendo uma visitante e um objeto cenográfico.

- Não houve ferimento causado por motosserra real, uma vez que o objeto não possui lâmina.

- O ator foi desligado por descumprir orientações de segurança.

A narrativa que circula nas redes sociais sugere que uma visitante teria sido ferida por uma motosserra real dentro do Hopi Hari, e ela é falsa. A disseminação da informação exagerada e distorcida reforça a importância da checagem de fatos antes do compartilhamento de conteúdos online, sobretudo em casos envolvendo segurança pública e grandes eventos.