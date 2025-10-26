FreePik Black Friday

Com a chegada da Black Friday, o iG Mais reforça seu papel como canal de serviço e curadoria de oportunidades de compra. A plataforma reúne diariamente dicas, comparativos e ofertas selecionadas em parceria com a Amazon, que a partir do início de novembro lança o “Esquenta Black Friday” com descontos em diversas categorias.

O objetivo é oferecer ao público informação útil, transparente e relevante, de modo a ajudar consumidores a fazer escolhas mais inteligentes antes, durante e depois de uma das maiores data do varejo. No iG Mais, é possível encontrar desde produtos de tecnologia e casa até itens de beleza, moda e cuidados pessoais, todos com atualização constante de preço e disponibilidade.

Além de indicar promoções em tempo real, o canal também orienta sobre planejamento de compras, alertas de variação de preço e tendências de consumo digital – é uma vitrine dinâmica para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.





A Black Friday deixou de ser apenas uma sexta-feira de descontos e se consolidou como uma temporada estendida de ofertas ao longo de novembro, no Brasil. De acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), a ação em 2025 deve faturar R$ 13 bilhões apenas no online, crescimento próximo de 15% em relação a 2024.

Pesquisa realizada pela Dito CRM e Opinion Box revela que 61% dos consumidores afirmaram, no mês de abril, que pretendiam comprar na Black Friday deste ano. No mesmo período do ano passado, o índice era de 55%.

O estudo mostra ainda que o comportamento do consumidor na Black Friday mudou nos últimos anos. A maioria dos brasileiros não espera mais a sexta-feira oficial: em 2024, 83% aproveitaram ofertas lançadas ao longo da semana ou do mês, enquanto apenas 10% aguardaram o dia exato.

Outro destaque é a força dos canais digitais. Mais da metade dos consumidores comprou em sites (57%) e aplicativos (52%). Apesar disto, as lojas físicas continuam relevantes, sendo escolhidas por 35% dos clientes.

Se você não quer ficar de fora desta ação, acompanhe as atualizações do iG Mais e antecipe suas compras: muitas ofertas já estão no ar. Acesse: https://igmais.ig.com.br/