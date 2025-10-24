Divulgação/Advocacia-Geral da União Jorge Messias é o atual advogado-geral da União

*Por Abner de Cássio Ferreira

O ministro Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União, tem edificado uma das trajetórias mais sólidas, respeitáveis e coerentes da vida pública brasileira. Jurista de formação exemplar, servidor de carreira e homem de fé, Messias representa uma nova geração de líderes públicos que unem técnica, equilíbrio e valores éticos no serviço ao país.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB), ele ingressou na carreira de Procurador da Fazenda Nacional, destacando-se pela competência, pela sobriedade e pela fidelidade institucional.

Ao longo dos anos, exerceu funções de alta responsabilidade e, em todas elas, demonstrou serenidade e compromisso com os princípios que sustentam o Estado Democrático de Direito.

À frente da Advocacia-Geral da União, o ministro Messias tem conduzido a instituição com rara combinação de sabedoria e prudência.

Sua gestão reflete um profundo respeito à legalidade, à soberania nacional e à estabilidade das instituições.

Num cenário de intensos desafios políticos e jurídicos, sua postura firme, conciliadora e equilibrada reafirma o papel da AGU como guardiã da Constituição e promotora do interesse público.

Sua eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal não seria apenas o coroamento de uma carreira exemplar, mas também um gesto simbólico de reconhecimento à competência técnica e à integridade moral.

Representaria, ainda, um aceno de respeito à comunidade evangélica brasileira, que tem participado de forma crescente da vida pública sem abrir mão de seus valores espirituais e éticos.

O ministro Jorge Messias é, ao mesmo tempo, homem de fé e de razão. Sua trajetória demonstra que é possível harmonizar o saber jurídico com a espiritualidade, a técnica com a sensibilidade, o rigor da lei com a compaixão humana.

Ele encarna a ideia de que o serviço público deve ser vocação, não privilégio; missão, não palco de vaidades.

Em tempos de tantas divisões, nomes como o de Jorge Messias inspiram esperança em um Judiciário mais plural, mais representativo e comprometido com o bem comum.

Sua presença em qualquer espaço de decisão será sempre um testemunho de que a fé, quando aliada ao preparo e à integridade, pode ser força transformadora a favor da Justiça e da Nação.

A trajetória do ministro Jorge Messias é, portanto, uma referência — não apenas para juristas e servidores, mas para todos os que acreditam que o Brasil pode ser reconstruído sobre os pilares da ética, da sabedoria e da fé.

