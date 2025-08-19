Fenaj Censura





O Portal iG publicou, com exclusividade, a denúncia sobre a disputa milionária no Sesc Senac MG, que expõe fortes indícios de corrupção, fraude e outros crimes graves

Para a publicação, jornalistas responsáveis pela reportagem foram alvo de ameaças, por telefone e via nota.

Diante disso, deixamos claro: ninguém ameaça a nossa redação sem resposta.

O iG existe para informar, investigar e expor a verdade, independentemente de quem se sinta atingido.

Tentativas de intimidação não apenas falham, como reforçam nossa convicção de que estamos no caminho certo.

A liberdade de imprensa é um pilar da democracia. Ataques contra jornalistas são ataques contra toda a sociedade.

O iG seguirá firme, com independência editorial e coragem, para trazer à tona fatos que muitos tentam esconder.

Não nos calaremos. Não recuaremos.