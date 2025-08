Divulgação/Tripadvisor Ibiza oferece atrações para todos os gostos,

Um jovem brasileiro, de 27 anos, morreu na tarde deste domingo (3) depois de cair da varanda de um alojamento turístico em Sant Antoni de Portmany, na ilha de Ibiza, Espanha. A queda ocorreu por volta das 16h45, e os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Apesar dos esforços de reanimação, o óbito foi confirmado no local. A vítima tinha dupla cidadania Portuguesa.

De acordo com informações da Guarda Civil espanhola, o rapaz teria caído do primeiro andar do edifício — altura estimada em cerca de três metros. As causas exatas do acidente ainda estão sob investigação, mas as autoridades admitem a possibilidade de suicídio, embora nenhuma conclusão definitiva tenha sido divulgada até o momento.

A vítima encontrava-se hospedada com um amigo e tinha passagem marcada para deixar o hotel nos próximos dias. O nome do jovem não foi oficialmente revelado pelas autoridades espanholas, em respeito à privacidade da família.

O local do incidente, Sant Antoni, é um dos pontos turísticos mais movimentados da ilha de Ibiza, especialmente durante os meses de verão.

Embora quedas em hotéis não sejam incomuns na região — muitas vezes relacionadas ao fenômeno conhecido como balconing, em que jovens saltam de varandas em desafios perigosos — este caso não apresenta sinais de comportamento imprudente ou consumo excessivo de álcool ou drogas.

O Consulado de Portugal em Espanha foi notificado e está a prestar apoio à família da vítima, que mora em Portugal, incluindo orientação para os trâmites legais e apoio emocional.

A família já está na Espanha para acompanhar o caso de perto.