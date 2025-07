Reprodução Javier Milei, presidente argentino.

O governo do presidente argentino Javier Milei deu início a uma negociação direta com os Estados Unidos para que os cidadãos da Argentina possam viajar ao país sem necessidade de visto. O objetivo é incluir o país no Visa Waiver Program (VWP), um sistema que já permite a entrada de turistas de países como Espanha, Itália e França.

A proposta foi formalmente apresentada durante a visita da secretária de Segurança Nacional dos EUA, Kristi Noem, a Buenos Aires nesta segunda-feira (28). Segundo fontes do governo argentino, as conversas com a equipe do presidente Donald Trump estão “bem encaminhadas” e fazem parte de uma estratégia de alinhamento diplomático mais próximo entre os dois países.

Para entrar no programa, no entanto, a Argentina precisa cumprir uma série de exigências. Entre elas, manter uma taxa de rejeição de vistos abaixo de 3%, emitir passaportes biométricos seguros e firmar acordos bilaterais de cooperação em segurança e compartilhamento de dados. Ainda que boa parte dos critérios já esteja sendo cumprida, o aval final cabe ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Apesar da política migratória mais rígida adotada por Trump desde seu retorno à Casa Branca, diplomatas próximos ao processo veem com otimismo a chance do acordo avançar, especialmente diante da sintonia entre os dois governos.

A última tentativa da Argentina de entrar no VWP ocorreu em 2017, mas foi interrompida. Agora, com Milei no poder e um novo cenário geopolítico, a possibilidade volta a ganhar força. Se aprovado, o acordo facilitaria viagens de turismo e negócios de argentinos para os Estados Unidos, reduzindo burocracias e custos para milhares de viajantes todos os anos.