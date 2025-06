Reprodução Juliana Marins









A família de Juliana Marins publicou, no Instagram, uma mensagem de agradecimento a todos os voluntários que se dedicaram à missão de localizar a brasileira, mesmo diante adversidades e de uma área de resgate extremamente difícil.





A mensagem enaltece o comprometimento dos envolvidos na operação, que se estendeu por cinco dias e exigiu esforços contínuos, muitas vezes pelas condições climáticas e baixa visibilidade. “Sabemos das condições extremamente adversas e dos grandes riscos que vocês enfrentaram.” diz o texto publicado no perfil oficial da campanha.

Além do reconhecimento aos profissionais envolvidos diretamente na operação de resgate, o post também menciona com carinho os voluntários anônimos que ofereceram ajuda, apoio logístico e solidariedade desde o desaparecimento de Juliana no último sábado (21).





O corpo da jovem foi encontrado na manhã da última terça-feira (24), cerca de 600 metros abaixo da trilha onde sofreu o acidente. O resgate definitivo foi programado para o amanhecer desta quarta, em função das dificuldades impostas pelo relevo e pelas condições meteorológicas.

A família encerra a publicação com uma mensagem de respeito e profundo agradecimento: “O gesto de vocês jamais será esquecido. Recebam todo o nosso respeito, admiração e eterna gratidão.”