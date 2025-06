Álex Zea Málaga, na Espanha, e a sujeira de San Juan

Na Espanha, enquanto cidades como Valência e Barcelona conseguiram conciliar a tradicional festa de San Juan com responsabilidade ambiental, Málaga enfrenta duras críticas após amanhecer com toneladas de lixo espalhadas por suas praias, especialmente na famosa La Malagueta .

Valência e Barcelona mostram organização e civismo

Na capital valenciana, a festa contou com mais de 100 mil pessoas, mas o trabalho coordenado da prefeitura garantiu uma limpeza eficaz. Segundo dados oficiais, foram recolhidas 60 toneladas de lixo – 10 toneladas a menos que em 2024. A limpeza foi realizada por 179 operários e maquinários especializados já nas primeiras horas do dia.

Além disso, o dispositivo de segurança envolveu 84 membros da Cruz Vermelha, 300 agentes da polícia local e 360 da Polícia Nacional, resultando em 19 detenções e 24 infrações. Apesar dos incidentes habituais (intoxicações, queimaduras e pequenos traumas), a cidade manteve o controle e mostrou respeito pelo espaço público.

Em Barcelona, o cenário foi semelhante. Com cerca de 111 mil participantes distribuídos por praias como Barceloneta e Bogatell , a cidade recolheu 65 toneladas de resíduos – volume alto, mas dentro do esperado. A atuação conjunta entre agentes municipais, campanhas de “resíduo zero” e presença policial ajudou a garantir o ordenamento e a limpeza rápida das praias.

Málaga repete cenário de descuido ambiental

Já em Málaga, o cenário foi bem diferente. Após uma noite de festa intensa na praia de La Malagueta , a cidade acordou com 40 toneladas de lixo espalhadas pela areia – um aumento de 42% em relação às 28 toneladas registradas em 2024.

A empresa municipal de limpeza, Limasam, mobilizou 188 operários (142 a mais que o habitual) e iniciou o trabalho de remoção dos resíduos às 05h30, com o objetivo de restaurar as praias até as 10h00. Em alguns relatórios, esse número chega a 227 funcionários e 75 veículos de limpeza. Ainda assim, as imagens do amanhecer viralizaram nas redes sociais, mostrando uma paisagem completamente degradada por garrafas, plásticos, restos de comida e objetos diversos.

Apesar de campanhas educativas como “Celebra, recolhe e respeita”, o comportamento dos participantes em Málaga revela falhas graves na consciência ambiental e na gestão prévia da festa.

Desafio para o futuro

Especialistas e ambientalistas locais alertam: o problema vai além da limpeza. “É uma questão de cultura cívica. Não se trata apenas de limpar rápido, mas de não sujar” , declarou um porta-voz da ONG Málaga Sostenible.

A prefeitura promete rever a estratégia para 2026, com possível aumento de contêineres de lixo, reforço nas ações educativas e aplicação de multas para quem deixar resíduos nas praias.

Enquanto Valência e Barcelona caminham para festas mais sustentáveis, Málaga tem um grande desafio pela frente: transformar sua noite de San Juan em uma celebração de respeito, tanto à tradição quanto ao meio ambiente.