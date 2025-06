Meia Hora Exemplares do jornal Meia Hora sendo distribuídos nas bancas do Rio de Janeiro, consolidando sua posição entre os mais lidos do país

O Meia Hora consolidou sua posição como um dos jornais mais influentes do país ao conquistar a 5ª colocação no ranking IVC(Instituto Verificador de Comunicação) de maio de 2025. O IVC tem por objetivo certificar as métricas de desempenho de veículos impressos e digitais, sendo reconhecido como a principal referência nacional para auditoria de mídia.

Os dados revelam a consolidação do periódico no mercado fluminense e destaca o impressionante crescimento mensal de 4,11%, demonstrando que o projeto editorial do jornal encontrou sintonia perfeita com seu público-alvo.

O dado mais impressionante é a participação de 6,09% no mercado nacional, uma vez que o Meia Hora circula apenas no Rio de Janeiro. O resultado demonstra que embora a digitalização da informação seja uma realidade, o jornal não perdeu conexão com seu público, pelo contrário, ampliou sua relevância e já projeta uma expansão ainda mais sólida para os próximos meses.

O fenômeno da comunicação popular no Rio

O Meia Hora é um tabloide que faz parte da história do Brasil e nasceu com o objetivo de democratizar a informação. Até hoje circula com preços populares, R$ 1,50 de segunda a sábado e de R$ 3,00 aos domingos.

Com esse posicionamento, o Meia Hora inseriu no contexto econômico do país um segmento que historicamente não tinha recursos ou tempo disponível para consumir jornais tradicionais. Esta estratégia editorial transformou o veículo em uma ponte única entre anunciantes e leitores, criando um modelo de comunicação que ao longo dos anos transcendeu as barreiras socioeconômicas.

A publicação se destaca por sua linguagem irreverente e conteúdo relevante, abordando temas que realmente importam para o cotidiano do trabalhador fluminense. Desde questões de segurança pública até oportunidades de emprego, o jornal conseguiu criar uma identidade editorial que retrata profundamente a realidade urbana do Rio de Janeiro.

Meia Hora Meia Hora é um dos principais destaques de bancas espalhadas pelo Rio de Janeiro





Crescimento digital

O sucesso do Meia Hora no ranking IVC não é um acaso, mas resultado de uma estratégia consistente de modernização. O jornal vem ampliando significativamente sua presença digital, adaptando sua linguagem característica para as plataformas online sem perder a essência que conquistou milhares de leitores nas bancas.

"O Meia Hora sempre foi o jornal da gente, e agora estamos modernizando ainda mais nosso jeito de falar com os leitores. Nossa presença digital está sendo ampliada para alcançar novos públicos, mas mantendo sempre nossa essência popular e autêntica", destaca Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia, responsável pela publicação do jornal.

O executivo complementa sua visão sobre o papel do veículo: “O Meia Hora nasceu para falar a língua do povo — com humor, coragem e irreverência — e, assim, conquistou seu espaço como o jornal campeão de vendas no Rio de Janeiro. Suas capas icônicas e manchetes criativas não apenas informam, mas também conectam o leitor à sua própria realidade, transformando o ato de ler jornal (seja ele em papel ou no digital) em um momento de identificação e pertencimento. Esse DNA fez com que a rompêssemos a bolha e agora estamos entre os mais lidos do Brasil.”

Reprodução Thiago Feitosa é o presidente do grupo O Dia, responsável pela publicação do Meia Hora





Projeções para o futuro

A missão do Meia Hora é clara: continuar crescendo ainda mais no ranking IVC nos próximos meses com uma base sólida de leitores fiéis e uma estratégia de crescimento bem definida.

O IVC foi fundado em 1961 e é filiado à International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC), sendo uma referência internacional para o mercado publicitário. Estar bem posicionado neste ranking significa reconhecimento editorial e acima de tudo atratividade para anunciantes que buscam alcançar o público engajado que consome o periódico.

O futuro da mídia impressa popular

Enquanto muitos veículos enfrentam desafios no segmento impresso, o Meia Hora demonstra que existe espaço para jornais que sabem falar a língua do povo. Dados do IVC mostram que o mercado de jornais impressos tem enfrentado quedas, mas veículos com posicionamento bem definido conseguem manter ou até aumentar sua circulação.

A 5ª posição no ranking IVC representa muito mais que números: simboliza a força de um projeto editorial que soube identificar e atender uma demanda real do mercado carioca, criando um modelo de comunicação que será referência para outros veículos populares no país.