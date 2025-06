Reprodução/Sky News Carro ficou preso em ponto turístico





Um episódio inusitado surpreendeu autoridades e turistas em Roma, na Itália. Um idoso de 80 anos, ao volante de um Mercedes-Benz , desceu parcialmente pela escadaria da Piazza di Spagna , um dos pontos turísticos mais icônicos da capital italiana, popularmente conhecida como Escadaria Espanhola.

Segundo a polícia, o condutor afirmou que se confundiu ao tentar encontrar um atalho para o trabalho nas primeiras horas da manhã. Ele teria seguido instruções de GPS ou feito um desvio equivocado que o levou até os degraus centenários, onde acabou descendo parte da escadaria antes de ser interceptado.

Ninguém ficou ferido, mas local foi interditado

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Testes realizados no motorista não indicaram uso de álcool ou substâncias ilegais, e exames médicos apontaram que ele estava em condições físicas e cognitivas adequadas no momento.

A escadaria foi rapidamente isolada pelas autoridades e o carro removido com auxílio de bombeiros e um guindaste especializado. O local passou por inspeções estruturais, e, até o momento, não foram detectados danos permanentes ao monumento histórico.

Escadaria já foi alvo de outros incidentes

Este não é o primeiro episódio envolvendo veículos na Piazza di Spagna. Em 2022, um turista estrangeiro desceu com um Maserati de luxo pela mesma escadaria, danificando vários degraus e sendo processado por danos ao patrimônio cultural italiano.

Desta vez, a polícia abriu investigação contra o idoso por condução imprudente e potencial dano a bem cultural, conforme previsto no código penal italiano. Ele poderá responder criminalmente, mesmo sem ter causado prejuízos visíveis.

Monumento sob proteção

A Escadaria Espanhola, construída no século 18, é protegida como patrimônio histórico nacional e recebe milhares de turistas diariamente. Qualquer intervenção, acidente ou modificação indevida no local pode ser considerada crime, com penas que incluem multa e até prisão.

Confira o vídeo, publicado pela Sky News :

An 81-year-old man drove a car down Rome's iconic Spanish Steps before getting stuck halfway down. The driver tested negative for alcohol and told officers that he was on his way to work. Latest videos: https://t.co/YFuwaySLEz pic.twitter.com/nuwhF0DnQu— Sky News (@SkyNews) June 19, 2025