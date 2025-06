Reprodução/X Avião cai na Índia com mais de 200 pessoas a bordo

Um avião da Air India com destino a Londres caiu nesta quinta-feira (12), pouco depois de levantar voo da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. A bordo seguiam 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Entre as vítimas estão sete cidadãos portugueses, informação confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O Boeing 787-8 Dreamliner — operava o voo AI 171, com destino ao aeroporto de London Gatwick. Segundo autoridades indianas, o avião caiu poucos segundos após a decolagem, atingindo uma zona urbana da região de Meghani Nagar, o que causou uma explosão e grande incêndio.

A bordo seguiam:

169 passageiros indianos

53 britânicos

7 portugueses

1 cidadão canadense

12 membros da tripulação

A Air India ainda não divulgou informações sobre sobreviventes. As autoridades indianas ativaram de imediato os protocolos de emergência, com equipas de resgate e bombeiros no local.

Governo português acompanha o caso

O MNE ativou um gabinete de crise para prestar apoio às famílias dos passageiros portugueses. De acordo com fontes diplomáticas, os cidadãos nacionais viajavam para o Reino Unido, onde residiam.

A embaixada de Portugal em Nova Deli informou que está em contato direto com as autoridades indianas e com representantes da companhia aérea.

"Estamos seguindo a situação de perto. Neste momento, é prioridade apoiar as famílias e obter esclarecimentos junto das autoridades locais”, declarou fonte oficial do Governo português.

Reações internacionais

O primeiro-ministro britânico expressou “profunda tristeza” pelo acidente e manifestou solidariedade às vítimas. A Grã-Bretanha enviou uma equipa consular para a Índia.

O Governo indiano decretou luto nacional de um dia e garantiu que a investigação será “transparente e rápida”. A ocorrência é particularmente grave por se tratar do primeiro acidente fatal envolvendo um Boeing 787 Dreamliner desde que o modelo entrou em operação.

O que se sabe até agora

As causas do acidente estão sendo apuradas. As caixas-pretas estão sendo procuradas pela Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) da Índia. A área do impacto permanece isolada.

Ainda não há informações oficiais sobre o número de mortos, desaparecidos ou possíveis sobreviventes.

*Reportagem em atualização