Reprodução Polícia Federal e Interpol

Um cidadão espanhol de 49 anos, procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi preso na manhã desta terça-feira (10) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), durante operação da Polícia Federal.

O homem, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades brasileiras, era alvo de um alerta de Difusão Vermelha da Interpol por crime de estelionato cometido na Espanha em 2019. Segundo informações da Polícia Federal, ele teria se apropriado indevidamente de um pagamento durante uma negociação comercial, sem entregar o bem prometido à vítima. Desde então, encontrava-se foragido.

A prisão foi realizada por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, com apoio da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain). O espanhol desembarcava no país quando foi identificado por meio de controle migratório e detido pelas autoridades federais.

Após a detenção, o estrangeiro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, onde passou por procedimentos de identificação e coleta de depoimento. Ele ficará à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF), que deve analisar o pedido de extradição formulado pelo governo da Espanha.

Segundo a Polícia Federal, a prisão reflete a cooperação eficaz entre as polícias dos dois países e o uso de sistemas internacionais de monitoramento de criminosos.

"Essa captura demonstra a importância da cooperação internacional no combate ao crime transnacional. Estelionatários que tentam se esconder em outros países serão localizados e responsabilizados”, afirmou um delegado da PF envolvido na operação.

O acusado deve permanecer preso no sistema penitenciário do Rio de Janeiro até a decisão definitiva sobre sua extradição.