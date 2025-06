Redes sociais tragédia na frança deixa 4 mortos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício residencial de 11 andares na madrugada desta sexta-feira (6) eixando quatro mortos, entre eles uma criança, na cidade de Reims, no nordeste da França. As chamas começaram por volta das 3h30 (horário local) no quarto andar do prédio e se espalharam rapidamente pelos andares superiores.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas e estão hospitalizadas em estado crítico. Outras doze vítimas, incluindo várias crianças, sofreram ferimentos leves por inalação de fumaça ou tentativas de fuga.

O incêndio mobilizou um grande efetivo de emergência: cerca de 100 bombeiros e 40 veículos foram enviados ao local. As equipes conseguiram controlar as chamas por volta das 6h, mas a operação de resgate e busca por desaparecidos continuou ao longo da manhã. Uma criança continua desaparecida, aumentando a tensão entre os moradores e parentes das vítimas.

De acordo com o promotor de Reims, François Schneider, uma investigação formal foi aberta para apurar as causas do incêndio. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão momentos antes de o fogo começar, o que pode indicar uma falha elétrica ou uso indevido de gás. “Ainda é cedo para apontar a origem exata das chamas, mas estamos analisando todas as hipóteses”, declarou Schneider em entrevista a imprensa local.

A prefeitura de Reims, em parceria com a Cruz Vermelha, montou um abrigo temporário para acolher cerca de 40 moradores que perderam suas residências. Equipes de apoio psicológico também foram destacadas para prestar assistência aos sobreviventes.

Este é o mais recente de uma série de incêndios residenciais que vêm preocupando as autoridades francesas. No mês passado, outro incêndio na região norte do país matou três pessoas, incluindo duas crianças, reacendendo o debate sobre segurança em habitações populares e manutenção predial.

O presidente Emmanuel Macron usou as redes sociais para lamentar a tragédia e prestou solidariedade às famílias afetadas. “Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. O Estado fará todo o possível para apoiar os sobreviventes e esclarecer as causas dessa tragédia”, escreveu.

Enquanto a comunidade de Reims ainda tenta entender o que ocorreu, o clima é de comoção e luto. Escolas da região baixaram suas bandeiras a meio mastro, e uma vigília está sendo organizada para a noite desta sexta-feira em memória das vítimas.