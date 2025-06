Redes sociais Pessoas com medo do terremoto

Um terremoto de magnitude 5,8 sacudiu nesta segunda-feira (3) a região costeira de Marmaris, no sudoeste da Turquia, causando a morte de uma adolescente de 14 anos e deixando ao menos 69 pessoas feridas. As informações são do ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

O tremor foi registrado por volta das 11h45 (horário local), com epicentro localizado no mar Egeu, a cerca de 23 km ao norte da ilha grega de Rodes. O impacto foi sentido intensamente tanto em cidades turcas próximas ao litoral quanto em regiões da Grécia.

A jovem, que morreu, teria sofrido um ataque de pânico durante o abalo sísmico. Já entre os feridos, diversas pessoas sofreram lesões ao tentarem fugir, muitas delas pulando de janelas e sacadas, segundo relatos de autoridades locais e vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais.

Pânico e evacuação em massa

Redes sociais ruas aladas após o tremor

Testemunhas relataram momentos de desespero nas ruas de Marmaris, com moradores e turistas abandonando prédios em correria. Em Rodes, na Grécia, visitantes em hotéis também registraram tremores e evacuações emergenciais. “Parecia que o chão se movia como se estivéssemos em um barco”, disse uma turista britânica ao The Independent.

Vídeos mostram cenas de caos em restaurantes, ruas e praias, onde pessoas se afastavam dos edifícios temendo réplicas. As autoridades orientaram a população a não retornar imediatamente para residências ou hotéis até que os imóveis sejam avaliados por engenheiros civis.

Equipes de resgate e emergência foram rapidamente deslocadas para as regiões afetadas. Hospitais de Marmaris e das proximidades estão operando em alerta, atendendo aos feridos. O governo turco afirmou que segue monitorando a situação e que o risco de novos tremores secundários não está descartado.

Já a Agência de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (AFAD) reforçou que a região do mar Egeu é conhecida por sua alta atividade sísmica, e pediu que a população siga instruções de segurança e evite áreas de risco.

Histórico sísmico

A Turquia está situada em uma das zonas tectônicas mais instáveis do mundo, especialmente por causa da Falha Setentrional da Anatólia, que atravessa o norte do país. Em abril deste ano, outro terremoto de magnitude 6,2 já havia atingido a área de Istambul, deixando mais de 150 feridos.

Recomendações para turistas e moradores

O governo orienta turistas que estão em Marmaris ou em ilhas próximas, como Rodes, a permanecerem atentos aos avisos das autoridades locais e evitarem deslocamentos desnecessários. O Itamaraty informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

O aeroporto de Dalaman, na Turquia, também foi afetado, com voos temporariamente suspensos devido a uma rachadura detectada na pista. Felizmente, não houve relatos de vítimas nesse local.

Este evento ocorre em um contexto de intensa atividade sísmica na região. Entre janeiro e fevereiro de 2025, mais de 400 tremores foram registrados no Mar Egeu, especialmente nas proximidades de Santorini, Amorgos e outras ilhas gregas. Embora a maioria desses tremores tenha sido de baixa magnitude, a frequência elevada gerou preocupações sobre a segurança estrutural e o impacto no turismo local.