EMSC Terremoto atinge o Chile





Um terremoto de magnitude 5,7 foi registrado na região de Tarapacá, no norte do Chile, na noite deste domingo (25), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC). O tremor ocorreu às 23h50 no horário local (00h50 de segunda-feira, em Brasília) e teve profundidade de 103 quilômetros.

Até o momento, não há registro de vítimas ou danos materiais. As autoridades chilenas seguem monitorando a situação e orientam os moradores a manterem a calma e seguirem as instruções dos órgãos de emergência.

A região de Tarapacá, próxima à fronteira com o Peru e a Bolívia, está em uma zona de intensa atividade sísmica, característica da chamada "cinturão de fogo do Pacífico", onde tremores são comuns.