Reprodução Vatican News O Conclave Mais Diverso da História Começa em 7 de Maio

O Vaticano desmentiu nesta sexta-feira (28) as notícias que circularam sobre supostos problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, durante as reuniões das Congregações Gerais pré-Conclave. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que a informação “ não é verdadeira ” e negou que Parolin tenha precisado de atendimento médico.

As reuniões preparatórias desta sexta-feira foram a oitava Congregação Geral, com pouco mais de 180 cardeais presentes, incluindo cerca de 120 eleitores. Segundo Bruni, ainda faltam chegar a Roma quatro cardeais eleitores. Dois deles já foram confirmados como ausentes no Conclave por motivos de saúde: Antonio Cañizares Llovera, arcebispo emérito de Valência, e John Njue, arcebispo emérito de Nairóbi. O cardeal Vinko Puljić, de Sarajevo, afirmou que poderá comparecer presencialmente se for acompanhado, e sua chegada está prevista para sábado (3).

Na oitava Congregação, os cardeais discutiram temas como evangelização, comunicação com os jovens, papel das Igrejas Orientais, liturgia, Direito Canônico, sinodalidade, colegialidade e secularismo. Também foram abordados os escândalos financeiros e os casos de abusos sexuais dentro da Igreja, tratados como temas que exigem atenção contínua.

Bruni também confirmou que o cardeal peruano Juan Luis Cipriani, alvo de medidas disciplinares desde 2018, participa das Congregações Gerais, mas não estará presente no Conclave. Segundo a Constituição Universi Dominici Gregis, todos os cardeais podem participar das reuniões preparatórias, mesmo que não sejam eleitores.

O Conclave seguirá protocolo em latim, sem tradução simultânea. Ele começará com a procissão dos cardeais, a pregação do cardeal Raniero Cantalamessa e a primeira contagem de votos. A acomodação dos cardeais na Casa Santa Marta será definida por sorteio.

Trabalhos técnicos no Vaticano

A chaminé da Capela Sistina — de onde sairá a tradicional fumaça branca quando o novo Papa for eleito — já foi instalada, e testes devem ocorrer nos próximos dias. A Capela permanece fechada ao público para receber equipamentos, ajustes no piso e no sistema de áudio.

Os cardeais farão seus juramentos em latim, e o cardeal Raniero Cantalamessa, pregador emérito da Casa Pontifícia, conduzirá a pregação antes do início das votações. Matteo Bruni também esclareceu a situação do cardeal peruano Juan Luis Cipriani, que participa das Congregações, mas não votará no Conclave devido a sanções disciplinares.