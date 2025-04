Atel Telecom/Clima Ao Vivo/Arquivo Meteoro ficará visível apenas no interior de São Paulo





O fenômeno das Líridas, chuva de meteoros que ocorre anualmente em meados de abril, estará visível apenas em uma região brasileira. De acordo com a NASA, nas melhores condições, as Líridas lançam em média de 10 a 15 meteoros por hora, mas podem bombardear o céu com até 100 "estrelas cadentes", como são popularmente conhecidos. O pico deve acontecer entre os dias 21 e 22 desse mês.

A Sociedade Americana de Meteoros descreve as Líridas como uma "chuva de meteoros de intensidade média", com meteoros rápidos e brilhantes. "As Líridas não costumam deixar rastros longos e brilhantes de poeira para trás enquanto atravessam a atmosfera da Terra, mas podem produzir um clarão brilhante ocasional chamado bola de fogo", explica a NASA.

As Líridas são fragmentos de detritos do Cometa C/1861 G1 Thatcher, e em meados de abril, a Terra se choca com o fluxo de detritos do cometa, o que causa a chuva de meteoros.

Visível no interior de São Paulo

No Brasil, o fenômeno ficará visível apenas no interior de São Paulo. Um evento, organizado em parceria com o Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru e o Museu do Café de Piratininga, promete uma noite com uma programação diversificada para quem quiser observar a chuva de meteoros neste sábado (19). A fazenda fica afastada dos grandes centros urbanos, longe da iluminação artificial.

Os participantes terão a oportunidade de utilizar telescópios para observar o céu de perto, participar de palestras sobre astronomia com o professor Rodolfo Langhi, e aprender a identificar as constelações que adornam o firmamento noturno. Para os mais aventureiros, haverá até uma trilha noturna guiada pelo personagem Tião.

A programação noturna inclui ainda uma contação de histórias com o Tião às 19h30, a trilha noturna às 20h, o bate-papo astronômico com o professor Langhi às 21h, uma sessão de curtas do Cine Rural entre 22h e 22h45, o reconhecimento de constelações das 22h à 0h, e, para coroar a noite, a observação astronômica livre a partir das 23h, coincidindo com o nascer da Lua Minguante e uma exposição de astrofotografia.

Os ingressos para o evento noturno têm o valor de R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), com opções de meia-entrada para PCD, idosos, crianças de 3 a 10 anos, professores e estudantes. Para aqueles que desejarem estender a experiência, há também a opção de "Evento + Camping" por R$ 48 (inteira) e R$ 36 (meia). Menores de 2 anos não pagam ingressos.

Serviço: Chuva de Meteoros Líridas na Fazenda São João

Data: Sábado, 19 de abril de 2025

Horário: Das 18h30 às 23h59

Local: Museu do Café de Piratininga - Fazenda São João | Rodovia SP-225, Km 248 - Piratininga (SP)

Ingressos: Evento Noturno: R$ 24 (inteira) | R$ 12 (meia*) | Evento + Camping: R$ 48 (inteira) | R$ 36 (meia*)

Informações e Inscrições: Link para o formulário de inscrição

Contato: (14) 99657-9649