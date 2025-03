RIA Novosti/Reprodução Veículos de apoio para serviço de combate.





Na última segunda-feira (24), a Rússia iniciou uma série de manobras militares envolvendo o reposicionamento dos mísseis balísticos intercontinentais do tipo Yars — com alcance de até 11 mil km —, conforme informações do Ministério da Defesa divulgadas pela agência estatal RIA.

Os lançadores serão movidos para áreas estratégicas localizadas nas regiões de Sverdlovsk e Altai, próximas à fronteira com o Cazaquistão.

O movimento visa testar e aprimorar as defesas do país, especialmente contra ameaças radiológicas, químicas e biológicas, em um contexto marcado pelas negociações internacionais para um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.





Os exercícios envolvem o deslocamento dos lançadores dos mísseis para zonas de alta relevância estratégica, demonstrando uma preparação meticulosa das forças militares russas.

De acordo com o governo, "As unidades de segurança e suporte realizarão tarefas de engenharia e defesa contra ameaças radiológicas, químicas e biológicas durante as manobras dos regimentos de mísseis".

Contexto histórico e internacional

Vale lembrar que esta não é a primeira ocasião em que os mísseis Yars são empregados como ferramenta de alerta.

No ano passado, exercícios semelhantes foram realizados com o intuito de enviar uma mensagem clara ao Ocidente, em meio a tensões crescentes com os Estados Unidos e países europeus.

Em fevereiro deste ano, atividades militares semelhantes ocorreram em áreas fronteiriças com o Cazaquistão, em uma região mais próxima da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, reuniões recentes na Arábia Saudita — envolvendo representantes russos e americanos — ensaiam um novo capítulo nas negociações internacionais e na busca por um cessar-fogo.