Divulgação/Polícia Militar





O Espírito Santo ganhou um reforço na segurança, com a chegada de 30 novas viaturas equipadas com blindagem, que foram incorporadas ao patrulhamento ordinário e especializado da Polícia Militar. Os veículos foram entregues na tarde desta segunda-feira (24).

Divulgação/Polícia Militar





A cerimônia aconteceu no Quartel do Comando-Geral, em Vitória. As viaturas representam um investimento de R$ 10.458.000,00 e foram adquiridas com recursos de emendas parlamentares federais e do Senado. Para o comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a blindagem das viaturas garante melhores condições de trabalho para os militares e mais segurança para a população.

Divulgação/Polícia Militar





Os veículos serão usados por equipes das Forças Táticas das Unidades Operacionais da Região Metropolitana da Grande Vitória e do Batalhão de Missões Especiais (BME), unidades estratégicas no enfrentamento do crime organizado e na resposta a ocorrências de alta complexidade.

Confira o vídeo com detalhes das viaturas: