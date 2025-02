Jcomp/Freepik Telegram, foi a plataforma com mais denúncias de “pornografia infantil” entre julho e dezembro de 2024.





O Telegram, que foi a plataforma com mais denúncias de “pornografia infantil” recebidas pela ONG SaferNet entre julho e dezembro de 2024 agrega diversos tipos de canais e grupos com variados temas, incluindo pornografia. Apesar de não representar perigo, dentro desses chats acontece um movimento alarmante: usuários são postos em contato com conteúdos de pornografia infantil ainda que moderadores alertem sobre a proibição do compartilhamento deste tipo de conteúdo nos grupos.

Um relato anônimo ajuda a ilustrar a gravidade da situação e as estratégias usadas por criminosos para burlar a moderação do Telegram. "Eu nunca tinha tido acesso a esse tipo de conteúdo até receber, acidentalmente, dentro de grupos de pornografia que participo no Telegram. Os grupos não possuem conteúdos ilegais, mas de vez em quando alguém faz esse tipo de publicação", compartilha a fonte, que prefere não se identificar.

De acordo com o depoimento, essas publicações muitas vezes são anúncios de vendas de conteúdos de pornografia infantil. "Eles publicam a seguinte mensagem: ‘veja os meus stories’. Quando você clica pra ver, é o anúncio com trechos bem curtos do tipo de conteúdo que eles vendem. Eles sabem que na maioria das vezes as pessoas podem denunciar, então são cautelosos."

Redação iG Criminosos usam códigos para evitar a detecção.





A fonte também revelou os termos e métodos que os criminosos usam para evitar a detecção. "Atualmente, eles usam os termos 'pervertido', ‘perv’ e 'CP', que significa 'Child Porn'. Uma vez, me abordaram perguntando se eu era 'pervertido'. Decidi perguntar o que isso significava. A pessoa ficou relutante, mas no fim revelou que 'pervertido' é quem consome esse tipo de conteúdo proibido."

Além disso, termos como "intercâmbio CP privado" são usados para indicar trocas de conteúdo em conversas privadas, fora dos grupos, dificultando ainda mais a identificação e a intervenção pelas ferramentas de moderação.

Bots pela proteção dos usuários

Existem bots, ou seja, automações na plataforma de mensagem, que ajudam a proteger grupos de pedófilos e spammers - indivíduos que enviam mensagens indesejadas - de pornografia infantil. "Atualmente, existem alguns bots que podem auxiliar nesse processo de banir esses conteúdos", comenta a fonte. O chat trabalha verificando se novos membros estão na lista negra e checando a "impressão digital" de arquivos de mídias para imagens conhecidas para evitar ataques de CP.

Redação iG Moderadores solicitam que sejam notificados dos conteúdos impróprios.





Participação dos moderadores

Outro ponto preocupante, segundo o relato, são os grupos de incesto - prática de sexo entre familiares. Usualmente, grandes produtoras de conteúdo adulto exploram esse assunto, mas sem envolver menores. No entanto, “os grupos com essa temática, por mais que coloquem na descrição que conteúdos CP são proibidos, acabam não conseguindo conter as pessoas que querem compartilhar os conteúdos”, afirma o entrevistado.

Os moderadores solicitam que sejam notificados quando conteúdos impróprios são detectados, pois uma denúncia pode resultar no banimento ou exclusão de todo o grupo. Apesar de monitorarem constantemente e proibirem essas práticas, os conteúdos inadequados ainda são publicados e permanecem no ar por um período até que os moderadores consigam remover o membro responsável e excluir o material ofensivo.