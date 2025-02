Agencia Brasil/reprodução Pesquisa da SaferNet Brasil revelou um aumento de 78% nas denúncias.





Uma pesquisa da SaferNet Brasil revelou um aumento de 78% nas denúncias de grupos e canais contendo imagens de abuso e exploração sexual infantil no aplicativo de mensagens Telegram entre o primeiro e o segundo semestre de 2024.

O Telegram foi a plataforma com mais denúncias de “pornografia infantil” recebidas pela ONG entre julho e dezembro de 2024, e respondeu por 90,35% de todas as denúncias ligadas a aplicativos de mensageria feitas no Brasil nos últimos dois anos.

Os links denunciados foram recebidos pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet e divulgados durante o Dia Internacional da Internet Segura no Brasil. Em 2024, mais de mil grupos e canais do Telegram com conteúdos de abuso infantil foram denunciados, envolvendo 2,65 milhões de pessoas. Do total, 171 grupos e canais permanecem ativos, sem moderação adequada.

Comercialização e Medidas Legais

Parte das imagens de abuso são comercializadas no Telegram, e os vendedores aceitam a moeda virtual “estrelas” introduzida pela plataforma em junho de 2024. O Telegram não possui registro no Banco Central do Brasil e utiliza provedores de serviços financeiros em paraísos fiscais. Os dados do relatório foram encaminhados pela SaferNet ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para contribuir em novas investigações.