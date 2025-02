The Guardian/Reprodução Google diz que os feriados não eram “sustentáveis”.





O maior motor de busca do mundo, Google, não mostra mais em sua plataforma de agenda referências ao Mês da História Negra, Mês da História das Mulheres e feriados LGBTQIAPN+, entre outros eventos. A ferramenta apresentava o início do Mês da História Negra em fevereiro e o Mês do Orgulho em junho, mas os eventos não apareceram em sua plataforma para 2025.

A remoção dos feriados foi relatada pela primeira vez pelo Verge na semana passada. Segundo o The Guardian, a porta-voz do Google, Madison Cushman Veld, forneceu uma declaração dizendo que os feriados listados não eram "sustentáveis" para o modelo da empresa.

"Há alguns anos, a equipe do Calendar começou a adicionar manualmente um conjunto mais amplo de momentos culturais em vários países ao redor do mundo. Recebemos feedback de que alguns outros eventos e países estavam faltando – e manter centenas de momentos manualmente e de forma consistente globalmente não era escalável ou sustentável", disse a representante do Google.

O Google também revelou que mudaria o nome do Golfo do México para "Golfo da América".





"Então, em meados de 2024, voltamos a mostrar apenas feriados públicos e observâncias nacionais do timeanddate.com globalmente, permitindo que os usuários adicionem manualmente outros momentos importantes."

A decisão de não mais reconhecer feriados negros, LGBTQ+ e femininos é mais uma das mudanças na crescente lista de alterações que o Google fez após o início da segunda presidência de Donald Trump.

Outras mudanças no Google

O Google também revelou no final de janeiro que os usuários nos EUA veriam o nome do Golfo do México mudado para "Golfo da América" e que a empresa começaria a usar o nome "Mount McKinley" para a montanha no Alasca atualmente chamada Denali, após ordens executivas de Trump assinadas durante seu primeiro dia no cargo.

A empresa implementou a mudança de nome do Golfo para usuários dos EUA na segunda-feira (10). Usuários do Google Maps no Brasil relatam terem acesso a essa mudança no país também.