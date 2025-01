Sargento Ricardo Viegas de Mattos Avião de pequeno porte cai em Montenegro





Um avião de pequeno porte caiu em Montenegro, no Vale do Caí, Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (11), por volta das 15h. O acidente deixou dois ocupantes feridos, que foram resgatados com vida.

Detalhes do acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave era usada para treinamento e estava sendo rebocada para decolagem quando apresentou um problema. Durante a tentativa de ganhar altitude, a asa direita bateu em um eucalipto e depois em uma rede de alta tensão, antes de cair no solo.

O instrutor Carlos Eduardo Müller, de 54 anos, ex-prefeito de Montenegro, e um aluno de 59 anos estavam no avião. O aluno conseguiu sair andando do local sem ferimentos graves, enquanto o instrutor sentia dores na lombar e foi levado para o Hospital de Montenegro para atendimento médico.

Situação das vítimas após a queda

As vítimas do acidente com a aeronave em Montenegro receberam atendimento rápido e estão fora de risco. O caso reforça a importância de protocolos de segurança em voos de treinamento.