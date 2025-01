Andrew Caballero-Reynolds Joe Biden





Os incêndios florestais que assolam a região de Los Angeles , na Califórnia , ganharam proporções alarmantes nesta quarta-feira (8), levando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , a assinar um decreto que reconhece o desastre como de grandes proporções. A decisão permite o envio imediato de recursos federais para auxiliar no combate às chamas, apoiar operações de rescaldo e oferecer assistência às famílias afetadas.

Em comunicado, a Casa Branca anunciou a mobilização de cinco aviões-tanque para a região e reafirmou seu compromisso de trabalhar em conjunto com o governo estadual. “Estamos monitorando de perto a situação e prontos para atuar com rapidez para minimizar os danos”, informou o gabinete presidencial.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, destacou, em publicação no X (antigo Twitter), o alinhamento entre os governos federal, estadual e local. “Acabei de conversar com o presidente Biden e discutimos um plano urgente para ajudar as milhares de famílias afetadas. Sou grata ao governador Gavin Newsom e ao senador Alex Padilla pelo apoio contínuo a nossa cidade”, escreveu.

Com rajadas de vento que superaram os 100 km/h, as chamas avançaram rapidamente, consumindo mais de 8 mil hectares em todo o Estado. Desde terça-feira (7), pelo menos cinco pessoas perderam a vida, enquanto mais de 70 mil foram forçadas a abandonar suas casas. Cerca de 400 mil residências estão sem energia elétrica, e mais de 1.100 imóveis foram destruídos, incluindo casas, empresas e escolas.

A resposta emergencial tem sido liderada pelo governador Gavin Newsom, que reforçou a importância do suporte federal. Além dos aviões-tanque enviados pelo governo Biden, o Estado mobilizou 10 helicópteros e dezenas de veículos para conter as chamas. Newsom alertou sobre a gravidade da situação: “A evolução do fogo é extremamente perigosa. Peço a todos no sul da Califórnia que sigam as orientações das autoridades e não hesitem em evacuar quando solicitado.”

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas extremos para a região, com condições propícias para incêndios devido aos ventos fortes e ao clima seco. Em Pacific Palisades, onde o primeiro foco surgiu, ordens de evacuação obrigatória foram impostas para diversos bairros. Em Topanga Canyon, moradores enfrentaram congestionamentos nas estradas e, em desespero, alguns optaram por fugir a pé.

A tragédia ressalta a urgência de ações coordenadas para conter a destruição e proteger os moradores da Califórnia. O apoio federal surge como peça-chave para enfrentar o desafio, enquanto equipes de resgate seguem mobilizadas em uma corrida contra o tempo.