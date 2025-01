Reprodução/Truth Trump publica mapa do Canadá dentro do território estadunidense





O presidente reeleito dos Estados Unidos , Donald Trump , causou alvoroço ao publicar, nesta terça-feira (8), um mapa na Truth Social, sua rede social, mostrando o Canadá anexado ao território estadunidense . A postagem foi acompanhada de uma sugestão de que o país vizinho fosse incorporado aos Estados Unidos.

“Se você se livrar da linha traçada artificialmente, verá como tudo fica melhor. E também seria uma segurança financeira muito maior”, afirmou Trump, defendendo sua ideia como estratégica tanto do ponto de vista econômico quanto de segurança nacional.

A provocação foi rapidamente rebatida pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Em uma postagem no X (antigo Twitter), ele reforçou a soberania do Canadá. “Não há a menor chance de que o Canadá se torne parte dos Estados Unidos”, declarou, encerrando qualquer espaço para especulações.

Além da sugestão envolvendo o Canadá, Trump também propôs renomear o Golfo do México como “Golfo da América”, em uma série de comentários que ganharam destaque nas redes sociais. Ele assume novamente a presidência no dia 20, após vencer a democrata Kamala Harris na última eleição.

Tensões históricas entre Canadá e Estados Unidos

Apesar da parceria consolidada entre os dois países, que compartilham a maior fronteira desmilitarizada do mundo, as relações entre Estados Unidos e Canadá já enfrentaram episódios de tensão no passado. Durante a Guerra de 1812, os Estados Unidos tentaram invadir o território canadense, que na época era controlado pelo Império Britânico. O fracasso dessa campanha reforçou a independência canadense e contribuiu para moldar sua identidade nacional.

Desde então, os dois países têm mantido uma convivência marcada por colaboração econômica e disputas pontuais, especialmente em questões comerciais. Apesar das provocações de Trump, a união política entre Canadá e Estados Unidos permanece fora de cogitação, sustentada pelas diferenças culturais e pela forte soberania canadense.