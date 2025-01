Reprodução: Flipar Recentemente, o jornal italiano “Corriere della Sera” publicou trecho da autobiografia emque o Papa revela ter sido alvo de um atentado em março de 2021, durante viagem ao Iraque.

O Papa Francisco teria feito uma crítica ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que ele ignora os direitos humanos. A declaração foi feita em um encontro na sexta-feira (3) com Abolhassan Navab, reitor da Universidade de Religiões e Denominações do Irã, segundo informações da agência iraniana Irna. A conversa ocorreu em meio à guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas.

Declaração durante encontro com reitor

Durante o encontro, o reitor iraniano elogiou o Papa Francisco por defender os povos oprimidos, destacando que o Irã não tem problemas com o povo judeu, mas sim com "assassinos", como Netanyahu. Em resposta, o Papa teria afirmado que também não tem conflitos com os judeus, mas apontou Netanyahu como responsável por ignorar leis internacionais e direitos humanos, gerando crises na região e no mundo.

O Papa reforçou a importância de organizações internacionais agirem com urgência para lidar com a questão. "Ninguém tem o direito de pisar nos direitos humanos ou limitar liberdades", afirmou o líder da Igreja Católica, segundo a agência iraniana. A crítica ao Netanyahu, nesse contexto, reflete preocupações humanitárias e políticas.