Reprodução/X Avião cai em galpão na Califórnia





Um avião de pequeno porte caiu no teto de um galpão em Fullerton , região metropolitana de Los Angeles , na Califórnia , nesta quinta-feira (2). O acidente deixou duas pessoas mortas e 18 feridas, segundo informações da polícia local.

O galpão atingido, que abrigava máquinas de costura e tecidos de uma empresa de fabricação de estofados para móveis, precisou ser evacuado, com mais de 100 pessoas retiradas do local.

Ainda não foi divulgado o número de ocupantes do avião ou o modelo da aeronave. Não se sabe se todas as vítimas estavam a bordo ou também incluem pessoas que estavam no galpão.

A queda ocorreu próximo ao aeroporto regional de Fullerton, em uma área com casas e prédios comerciais, situada a cerca de 10 km da Disneylândia. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Veja vídeo



Um avião de pequeno porte caiu sobre o teto de um galpão em Fullerton, na Área Metropolitana de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/7n1rkhdlzt — Popular News (@LevySallahK) January 3, 2025