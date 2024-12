Reprodução / Redes Sociais Mulher se pendura em carro em movimento após descobrir suposta traição





Uma mulher foi flagrada pendurada na porta de um carro em movimento em um vídeo gravado no sábado (7). Um vídeo do acontecimento, gravado por alguém na calçada, viralizou na internet. As imagens foram capturadas na avenida Rômulo Maiorana, Belém.

De acordo com relatos da internet, a mulher era casada com o homem que dirigia o carro e, supostamente, ele estava com outra pessoa dentro do carro, e estaria traindo a esposa.

O vídeo

Uma pessoa pode ser ouvida pedindo para o carro frear, preocupada com a segurança da mulher.

Nas imagens, a mulher se segura na porta e bate no retrovisor e no vidro do motorista, parecendo bastante irritada. O carro segue em movimento, atrás de outro carro que também não freia.

Em outro vídeo do mesmo caso, a mulher tenta entrar no carro, pela janela, e o marido a empurra com força, fazendo a esposa gritar. Uma pessoa que assiste à cena sugere ligar para a polícia.

A polícia civil da área informou, em nota, que não houve nenhum registro do caso.

Traição?

De acordo com relatos, a mulher descobriu uma traição que acontecia dentro do carro e, irritada, resolveu intervir.

Fabricio Segtowich , empresário fitness de Belém e dono do carro, publicou um pedido de desculpas nas redes sociais.

"Estou profundamente arrependido, não apenas pelo medo de perder o que temos, mas porque agora entendo a dimensão do meu erro", escreveu o homem na legenda.

Desde então, as redes oficiais do empresário foram desativadas, embora haja diversos perfis falsos se passando por ele para falar do caso.

A mulher, por sua vez, é Dayana Segtowich , dermatologista e radiologista. Ela tem mais de 46 mil seguidores nas redes, onde compartilha conselhos e rotinas fitness - e o número segue crescendo desde a viralização.

A mulher publicou alguns stories falando sobre empatia e agradecendo o apoio que recebeu dos seguires e de desconhecidos na internet.

Assista ao vídeo de mulher pendurada no carro após descobrir suposta traição:

mulher pendurada na porta de carro socando o retrovisor após suposta traição do marido 😂😂

De tedio o cuzileiro nao morre pic.twitter.com/TYbPfiFmbM — Agente Do Caos (Dolar a 20 Cuzileiro extinto!) (@agentedocaosII) December 9, 2024