O Departamento de Polícia de Nova York afirmou que o suspeito Luigi Mangione , preso na última segunda-feira (9), pode ter utilizado uma "arma fantasma" fabricada em uma impressora 3D no assassinato do CEO Brian Thompson . O crime ocorreu em 4 de dezembro, em frente a um hotel de luxo na cidade.

Brian Thompson , de 50 anos, foi baleado várias vezes, e o atirador fugiu, desencadeando uma extensa busca policial. Mangione foi capturado na Pensilvânia, a cerca de 350 km de Nova York, enquanto estava em uma unidade do McDonald’s. Com ele, os policiais encontraram uma arma semelhante à utilizada no crime.

De acordo com Joseph Kenny, chefe dos detetives, a pistola apreendida provavelmente foi montada de forma caseira e não possui número de série, característica das chamadas armas fantasmas. Ele explicou que a arma pode ter sido projetada para disparar munições de 9 mm. A falta de identificação complica as investigações, dificultando a determinação de como o suspeito adquiriu o armamento.

O prefeito Eric Adams ressaltou a necessidade de políticas federais para restringir o acesso a armas fantasmas, destacando os desafios que elas representam para a segurança pública.

Inicialmente, a polícia havia descrito a arma como semelhante a dispositivos veterinários usados em fazendas para sacrificar animais. Investigadores foram enviados à Pensilvânia para interrogar o suspeito e esclarecer as motivações do crime, que permanecem sob investigação.