Moradores de Belo Horizonte levaram um susto neste domingo (1º) com um alarme inesperado nos celulares . O som, alto e agudo, fazia parte de um teste realizado pela Defesa Civil e o Governo Federal para um novo sistema de alerta de emergência.

Como funcionou o teste?

O alarme tocou por cerca de 10 segundos, com vibração e uma mensagem na tela. O aviso só podia ser fechado após a leitura completa. Quem usava o celular na hora percebeu o alerta sobrepondo a tela, destacando que era apenas uma demonstração.

Nas redes sociais, muitos relataram o susto. “Achei que estava explodindo tudo”, comentou um internauta. Outro brincou dizendo que quase teve um infarto. Apesar do susto, a iniciativa tem um objetivo importante: avisar a população em casos de desastres, como enchentes e vendavais.

Sistema será expandido para todo o país

A ferramenta da Defesa Civil ainda está em fase de testes e deve ser usada em todas as cidades do Sul e Sudeste até o final do ano. Em 2025, o sistema será ampliado para o restante do Brasil. O projeto conta com a parceria da Anatel e operadoras de telefonia, reforçando a comunicação de emergência para proteger a população.