Reprodução Lucas Martins repórter da Band





O repórter Lucas Martins , da TV Band , foi resgatado neste domingo (1º) após se perder durante uma trilha na Serra do Mar , no litoral de São Paulo. Ele e mais três pessoas estavam no trajeto entre Juquitiba e Itanhaém quando desapareceram.

De acordo com a Band, Lucas Martins foi retirado da mata por um helicóptero e passa bem. O Corpo de Bombeiros informou que todos os integrantes do grupo foram resgatados sem ferimentos.

Buscas envolveram helicóptero e bombeiros

Os familiares acionaram o socorro ao perceberem que o grupo havia se perdido. A operação de resgate contou com equipes dos bombeiros dos 6º e 18º Grupamentos, além do apoio do helicóptero Águia.

Além de seu trabalho como jornalista, Lucas Martins é ultramaratonista e costuma compartilhar trilhas e aventuras nas redes sociais.

O resgate de Lucas Martins destacou a importância de cuidados extras ao praticar trilhas em áreas remotas.