Divulgação Árvore Ibirapuera





A maior árvore de Natal de São Paulo foi inaugurada no Parque Ibirapuera, Zona Sul, na noite de sábado (30). Com 57 metros de altura , ela se destaca por suas luzes roxas e estrelas brilhantes. Esta estrutura supera a árvore oficial da cidade, montada no Parque Villa-Lobos, que tem 55 metros e foi instalada no dia 24 de novembro.

Atração gratuita no Parque Ibirapuera

A árvore de Natal do Ibirapuera ficará iluminada das 19h30 à meia-noite e estará aberta para visitação gratuita. Os visitantes poderão tirar fotos dentro da estrutura, que ficará disponível até 5 de janeiro de 2025. A árvore tem 18,5 metros de diâmetro, pesa 17 toneladas e é feita de aço.

O tema deste ano é “Natal do Ibira - A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos”. O evento contará com shows e atrações acessíveis a partir deste domingo (1º), garantindo inclusão para todos os públicos.

A árvore de Natal do Parque Ibirapuera promete ser uma das grandes atrações de fim de ano em São Paulo, com visitação gratuita e luzes espetaculares.