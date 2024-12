Reprodução Flavio Dino entra em festa ao som do hino do Botafogo





O ministro do STF, Flávio Dino , oficializou sua união com Daniela Lima neste sábado (30), no Maranhão. Daniela, que já trabalhou como assessora no PC do B, partido onde Dino construiu sua carreira política, está com ele há 14 anos. A cerimônia reuniu autoridades e ministros do STF em uma festa marcada por momentos inusitados.

Dino agita a festa com hino do Botafogo

Dino entrou no salão empolgado, agitando uma camisa do Botafogo e cantando o hino do clube, comemorando o título da Copa Libertadores, conquistado no mesmo dia. Entre os convidados, estavam o ministro dos Esportes, André Fufuca, o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), e os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, atual presidente da Corte.

Durante a festa, Flávio Dino assistiu a uma apresentação especial: Barroso subiu ao palco e cantou "Aquarela Brasileira", um clássico de Martinho da Vila.

O evento celebrou a união de Flávio Dino com muita música e alegria, destacando a presença de autoridades e homenagens ao Botafogo.