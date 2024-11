Agência Brasil TSE





Os candidatos do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral já podem consultar os locais das provas para os cargos de analista e técnico judiciário. A consulta está disponível no site do Cebraspe , responsável pela organização do concurso, desde sexta-feira (29). As provas acontecem no dia 8 de dezembro de 2024.

A prova para analista será aplicada às 8h30, com portões abertos a partir das 7h. Já a prova para técnico começa às 15h30, com portões abertos às 14h. Os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para realizar o exame de analista e 3 horas e 30 minutos para a prova de técnico.

Regras, objetos proibidos e tribunais com vagas

Os candidatos devem levar caneta preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

O Cebraspe reforça que não será permitido o uso de objetos como:

Celulares, tablets e outros eletrônicos;

Relógios e dispositivos de áudio;

Óculos escuros, bonés e chapéus;

Recipientes opacos, como garrafas e embalagens não transparentes.

Os tribunais eleitorais com vagas no Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral são:

Tribunal Superior Eleitoral ( TSE) ;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC);

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL);

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM);

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP);

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA);

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE);

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF);

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES);

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO);

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA);

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG);

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT);

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS);

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA);

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB);

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR);

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE);

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI);

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ);

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN);

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS);

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO);

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR);

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC);

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE);

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Vagas e etapas do concurso

O Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral oferece 412 vagas, sendo 126 para analista judiciário e 286 para técnico judiciário, além de cadastro reserva. As etapas incluem provas objetivas, discursivas, testes físicos e avaliação de títulos, conforme o cargo.

Os candidatos devem seguir as regras para garantir participação no Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral .