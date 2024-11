Reprodução YouTube Garrafa encontrada na Escócia

Durante uma inspeção técnica no Farol Corsewall , um engenheiro escocês fez uma descoberta inusitada: uma garrafa escondida na parede de um armário do farol, contendo uma mensagem datada de 4 de setembro de 1892. O engenheiro mecânico Ross Russell, da Northern Lighthouse Board, foi responsável pela descoberta, que ocorreu em um farol com mais de 200 anos de história , localizado na ponta norte de Rhins of Galloway, Escócia.

A equipe de Russell encontrou a garrafa ao remover alguns painéis de um armário. Utilizando uma corda e um cabo de vassoura, eles conseguiram retirar o objeto de seu esconderijo. A abertura da garrafa foi realizada com o auxílio do atual responsável pelo farol, Barry Miller. A rolha que vedava a garrafa estava presa, o que exigiu o uso de uma furadeira para a remoção cuidadosa.

"Todos nós juramos manter silêncio caso fosse um mapa do tesouro", comentou Miller, em tom descontraído, ao se referir ao momento da descoberta. A informação foi compartilhada ao The New York Times.

Dentro da garrafa, foi encontrada uma mensagem escrita por três engenheiros e três guardiões do farol, que relatavam o trabalho realizado no local no final do século 19. O documento mencionava a instalação de uma lâmpada no topo do farol de 30 metros e identificava os profissionais responsáveis pela tarefa.

Barry Miller expressou sua emoção com a descoberta, afirmando: "Foi uma experiência emocionante, como se estivéssemos estabelecendo uma conexão com nossos colegas do passado. Foi como se eles estivessem presentes entre nós." Ele complementou, explicando que a descoberta de um documento tangível, com caligrafia antiga, fez com que a equipe se sentisse ainda mais conectada àqueles que haviam trabalhado no farol.

A mensagem encontrada na garrafa indicava que a lâmpada foi instalada por James Wells (engenheiro), John Westwood (carpinteiro de máquinas), James Brodie (engenheiro) e David Scott (operário), da empresa James Milne & Son Engineers, de Edimburgo, entre maio e setembro de 1892.

A nota também listava os guardiões do farol na época: John Wilson (principal), John B. Henderson (1º assistente) e John Lockhart (2º assistente). Além disso, mencionava que a lente e a máquina foram fornecidas pela empresa James Dove & Co Engineers, também de Edimburgo, e instaladas por William Burness, John Harrower e James Dods.

"A lente e a máquina foram fornecidas pela James Dove & Co Engineers, Greenside, Edimburgo, e instaladas por William Burness, John Harrower e James Dods, engenheiros da referida empresa."

Russell afirmou que a equipe do farol pretende devolver a garrafa ao seu esconderijo, juntamente com uma mensagem deles próprios, para futuras gerações descobrirem. "Foi apenas uma coincidência estranha encontrar a nota enquanto trabalhávamos no equipamento descrito nela", disse ele.