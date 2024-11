Reprodução/X Militares da Suécia





A Suécia e a Finlândia intensificaram suas iniciativas de preparação para possíveis crises, incluindo a ameaça de guerra , em meio ao agravamento da situação de segurança na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia . A partir desta segunda-feira (18), a Suécia começou a distribuir panfletos para seus cidadãos, enquanto a Finlândia lançou um site com orientações detalhadas.

Medidas da Suécia

A Suécia está enviando mais de cinco milhões de panfletos a seus residentes nas próximas duas semanas. Esse material é produzido pela Agência Sueca de Contingências Civis (MSB) e tem como objetivo orientar a população sobre como se preparar para emergências, incluindo guerras, desastres naturais e ataques cibernéticos. O documento, de 32 páginas, inclui conselhos práticos, como estocar alimentos não perecíveis e garantir um suprimento de água.

O diretor da MSB, Mikael Frisell, destacou que "a situação de segurança é grave" e reforçou a necessidade de a população aumentar sua resiliência em meio a várias crises potenciais. Esta não é a primeira vez que a Suécia distribui esse tipo de folheto; versões semelhantes foram publicadas cinco vezes desde a Segunda Guerra Mundial.

Iniciativa da Finlândia

Paralelamente, a Finlândia, que possui uma extensa fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, lançou um novo site dedicado a fornecer orientações para seus cidadãos sobre como se preparar para diferentes tipos de crises. A página inclui conselhos práticos sobre como reagir em situações de emergência, abrangendo desde conflitos armados até desastres naturais.

Contexto Regional

Ambos os países nórdicos mudaram suas políticas históricas de neutralidade militar ao ingressarem na OTAN em resposta às ações agressivas da Rússia na Ucrânia, a partir de 2022. Desde então, a Suécia tem alertado sua população sobre a necessidade de se preparar mental e fisicamente para possíveis conflitos.

As medidas tomadas pelos governos da Suécia e Finlândia refletem uma crescente preocupação com a segurança na região, particularmente em relação às tensões geopolíticas com a Rússia.